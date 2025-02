Handball: Borussia Dortmund scheitert in der European League

Eine Niederlage in Rumänien bedeutet das Aus - schon vor dem mit Spannung erwarteten Gruppenfinale in eigener Halle.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der European League schon vor dem Gruppenfinale keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Der Bundesligist verlor am Samstag beim rumänischen Vertreter Ramnicu Valcea mit 27:32 (10:18), in Gruppe B wird es das erhoffte „Endspiel“ um die K.o.-Runde damit nicht geben: Am kommenden Samstag empfängt die Borussia die Norwegerinnen von Sola HK in der Dortmunder Westfalenhalle, unter dem Motto „Alle in die Halle“ hofft der Klub auf mehr als 11.000 Zuschauer.