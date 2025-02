BVB-Handballerinnen jubeln vor Riesen-Kulisse

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund locken beim letzten Gruppenspiel in der European League fast 10.000 Fans an - obwohl ihr Aus schon vorher feststand.

Mit lautstarker Unterstützung haben die Handballerinnen von Borussia Dortmund ihr abschließendes Gruppenspiel in der European League für sich entschieden. Vor 9305 Fans in der Westfalenhalle gewann der BVB mit 29:28 (19:14) gegen die Norwegerinnen von Sola HK und feierte einen gelungenen Abschied aus dem internationalen Geschäft. Seit der Vorwoche stand das Ausscheiden fest.

Das Gruppenfinale stand dennoch unter dem Motto „Alle in die Halle“. In der Halbzeit spielte die Tischtennis-Abteilung, am Abend treffen im benachbarten Signal Iduna Park die Dortmunder Fußballer in der Bundesliga auf Union Berlin.