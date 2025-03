Flensburg gewinnt deutsches "Finale" gegen Gummersbach

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen nach einem hochspannenden deutschen Duell im Viertelfinale der European League. Das Team von Trainer Ales Pajovic gewann sein Hauptrundenfinale gegen den VfL Gummersbach am Dienstag 32:30 (16:16) und sicherte sich damit den ersten Platz der Gruppe IV, der den direkten Sprung in die Runde der besten Acht bedeutet.

Gummersbach dagegen fiel noch auf Rang drei zurück, muss nun in den Play-offs um sein Ticket kämpfen - und dies erneut in einem deutschen Duell: Der THW Kiel oder die MT Melsungen wird der Gegner sein, die beiden Bundesligisten spielen am späteren Dienstagabend noch um den Sieg in Gruppe III. Die Play-offs werden am 25. März und 1. April ausgespielt, das Finalturnier findet Ende Mai in Hamburg statt.