THW Kiel stürmt ins Final Four

Kiel gehört zu einem Bundesliga-Trio im Viertelfinale des „kleinen Europacups“. Am späteren Abend wollen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und Pokalfinalist MT Melsungen ebenfalls in die Runde der besten vier Mannschaften einziehen. Flensburg geht ebenfalls in eigener Halle mit einem Drei-Tore-Vorsprung in das Duell mit dem dänischen Topteam GOG Handbold, Melsungen muss in Spanien bei Bidasoa Irun ein Polster von einem Treffer verteidigen.