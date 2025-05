European League: Dramatisches Ende im deutschen Kracher

Der Titelverteidiger zittert sich in einem Nervenkrimi ins Finale. Melsungens Titel-Fluch hält an.

Die SG Flensburg-Handewitt hat erneut das Finale der European League erreicht. Die Norddeutschen bezwangen beim Final Four in Hamburg die MT Melsungen 35:34 (28:28, 16:15) nach Verlängerung und wahrten damit die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Im Finale am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) wartet entweder der deutsche Rekordmeister THW Kiel oder Frankreichs Topklub Montpellier HB, die sich im zweiten Halbfinale am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) gegenüberstehen.

Flensburg steht im Finale

Der Däne Emil Jakobsen war am Samstag mit neun Toren der beste Werfer für die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic. Die Zuschauer in Hamburg sahen eine schwer umkämpfte Partie. Die Flensburger um DHB-Kapitän Johannes Golla führten im ersten Abschnitt zwischenzeitlich mit vier Toren, doch Melsungen blieb stets in Schlagdistanz. In der zweiten Hälfte wechselte die Führung hin und her. Der Titelverteidiger agierte in der Verlängerung nervenstark und profitierte immer wieder von einem bärenstarken dänischen Weltmeister Kevin Möller im Tor.