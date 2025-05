European League: Kiel schlägt Melsungen im Spiel um Platz drei

Der THW Kiel hat sich in einem deutschen Duell den dritten Platz in der European League gesichert. Gegen die MT Melsungen setzte sich der Rekordmeister beim Final Four in Hamburg in einer Neuauflage des DHB-Pokalfinals von vor wenigen Wochen 37:31 (18:18) durch und feierte im bereits sechsten Aufeinandertreffen der Saison den dritten Sieg gegen die Nordhessen.