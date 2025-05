European League: Reichert überragend - THC im Finale

Die Thüringerinnen spielen gegen Ikast HB um den Titel in der European League. Im Halbfinale glänzt vor allem Johanna Reichert.

Dank Johanna Reichert greifen die Handballerinnen des Thüringer HC nach ihrem ersten Europapokalsieg. Angeführt von der Österreicherin setzte sich der siebenmalige Meister beim Final Four der European League in Graz im Halbfinale mit 35:29 (21:15) gegen das französische Spitzenteam JDA Bourgogne Dijon durch und kämpft gegen Ikast HB am Sonntag um den Titel. Die Däninnen hatten Stunden zuvor durch ein 28:18 (16:6) über die HSG Blomberg-Lippe ein deutsches Finale verhindert.