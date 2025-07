European League: Kiel mit Chance zur Revanche

Die Mannschaft um Torwart Andreas Wolff trifft in der Gruppenphase im Europapokal unter anderem auf Montpellier HB. Das ergab die Auslosung am Freitag in Wien. An dem französischen Topklub waren die Zebras in der Vorsaison im Halbfinale knapp gescheitert. Außerdem bekommt es Kiel mit dem polnischen Klub Ostrovia Ostrow Wielkopolski zu tun sowie mit dem Sieger aus dem Qualifikationsrunden-Duell zwischen dem BSV Bern aus der Schweiz und MRK Cakovec aus Kroatien.