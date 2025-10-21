Newsticker
European League: Kiel und Hannover weiter mit weißen Westen

Kiel und Hannover spielen groß auf

Das Bundesliga-Duo fährt gegen chancenlose Konkurrenten klare Siege ein.
Ein Kieler Matchwinner: Rasmus Ankermann
SID
Das Bundesliga-Duo fährt gegen chancenlose Konkurrenten klare Siege ein.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel und die TSV Hannover-Burgdorf haben in der European League auch nach ihren zweiten Vorrundenspielen weiter weiße Westen.

Kiel feierte in der Gruppe B gegen den polnischen Vertreter Ostrovia Ostrow mit 34:21 (16:9) ebenso souverän den zweiten Sieg wie Hannover in der Gruppe G gegen das slowakische Topteam Tatran Presov mit 40:28 (22:15).

Am späteren Dienstagabend bestreiten auch Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen ihre zweiten Gruppenspiele.

Kiel sorgte gegen Ostrow bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Am Ende ragten Rasmus Ankermann und Mykola Bilyk mit jeweils sechs Toren aus dem Team von „Zebra“-Trainer Filip Jicha heraus.

In Hannover hatten die Gastgeber ebenfalls keine Mühe. Renars Uscins sowie August Baskar Pedersen und Sindre Andre Aho waren mit jeweils fünf Treffern die erfolgreichsten Werfer der Niedersachsen.

