Handball: Kiel siegt in Montpellier

SID 14.10.2025 • 20:37 Uhr Auch Melsungen und Hannover starten erfolgreich in die European League.

Die Handball-Bundesligisten THW Kiel, MT Melsungen und TSV Hannover-Burgdorf sind mit Siegen in die European League gestartet. Rekordmeister Kiel gewann nach einer überragenden ersten Hälfte und einem kleinen Leistungsabfall nach der Pause 30:28 (16:9) bei Montpellier HB. Veron Nacinovic (6 Treffer) war Kiels bester Werfer.

Melsungen setzte sich gegen Benfica Lissabon 28:26 (14:12) durch, elf Spieler der Hessen trafen dabei. Hannovers dänischer Rückraumspieler Mads Kjeldgaard Andersen führte die Recken bei seinem Ex-Klub Fredericia mit neun Toren zu einem 31:29 (15:11).