Die Handball-Bundesligisten THW Kiel, MT Melsungen und TSV Hannover-Burgdorf sind mit Siegen in die European League gestartet. Rekordmeister Kiel gewann nach einer überragenden ersten Hälfte und einem kleinen Leistungsabfall nach der Pause 30:28 (16:9) bei Montpellier HB. Veron Nacinovic (6 Treffer) war Kiels bester Werfer.
Handball: Kiel siegt in Montpellier
Auch Melsungen und Hannover starten erfolgreich in die European League.
Kiels Eric Johansson im Spiel gegen Montpellier
© IMAGO/SID/Valentina Claret
Melsungen setzte sich gegen Benfica Lissabon 28:26 (14:12) durch, elf Spieler der Hessen trafen dabei. Hannovers dänischer Rückraumspieler Mads Kjeldgaard Andersen führte die Recken bei seinem Ex-Klub Fredericia mit neun Toren zu einem 31:29 (15:11).
Die erste Gruppenphase wird in Vierergruppen ausgetragen, die besten zwei Teams jeder Mannschaft ziehen in die Hauptrunde ein. Das Final Four im "kleinen" Europapokal findet am 30. und 31. Mai erneut in Hamburg statt. Titelverteidiger ist die SG Flensburg-Handewitt, die am Dienstagabend gegen Saint-Raphael Var HB in die Saison startet.