EHF European League

European League: Drei Bundesligisten erreichen Hauptrunde

Der THW Kiel, die MT Melsungen und der TSV Hannover-Burgdorf gewinnen alle auch das vierte Gruppenspiel.
Kiel gewinnt gegen Bern
© IMAGO/EIBNER/SID/Marcel von Fehrn
SID
Die Handball-Bundesligisten THW Kiel, MT Melsungen und TSV Hannover-Burgdorf haben vorzeitig die Hauptrunde der European League erreicht.

Pokalsieger Kiel setzte sich 37:27 (19:14) gegen den BSV Bern durch und betrieb damit zumindest etwas Wiedergutmachung für die Niederlage in der Liga beim Meister Füchse Berlin (29:32).

Melsungen gewann 28:25 (14:10) bei Ferencvaros Budapest, Hannover 30:28 (13:13) beim schwedischen Vertreter IK Sävehof.

Für alle drei Mannschaften war es der vierte Sieg im vierten Spiel auf der europäischen Bühne. Bei noch zwei ausstehenden Begegnungen können die drei deutschen Klubs damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in ihrer jeweiligen Gruppe verdrängt werden und stehen sicher in der nächsten Runde.

Am Abend (20.45 Uhr/DAZN) will auch die SG Flensburg-Handewitt in die Hauptrunde einziehen. Der Titelverteidiger trifft vor heimischer Kulisse auf Potaissa Turda aus Rumänien.

