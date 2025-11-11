European League: Flensburg nicht zu stoppen

SID 11.11.2025 • 20:26 Uhr Der Titelverteidiger gewinnt in Rumänien klar und ist nach drei Spielen verlustpunktfrei.

Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt eilt in der European League weiter von Sieg zu Sieg. Der Spitzenreiter der Bundesliga gewann in Rumänien bei AHC Potaissa Turda überlegen mit 33:26 (18:13) und ist nach drei Spielen verlustpunktfrei.

Für den Tabellenführer der Gruppe A war es bereits der 14. Pflichtspielsieg in Serie.

Flensburg sorgte schon vor der Pause für klare Verhältnisse, weiter geht es für die SG in einer Woche mit dem Rückspiel gegen Turda.

Auch die MT Melsungen blieb im Wettbewerb makellos, gegen Ferencvaros Budapest aus Ungarn gelang nach Problemen in der ersten Hälfte ein letztlich ungefährdeter 33:27 (15:15)-Erfolg. Die Nordhessen stehen mit sechs Punkten an der Spitze der Staffel E.