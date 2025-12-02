European League: Flensburg und Hannover sichern Gruppensieg

SID 02.12.2025 • 21:22 Uhr Beide Teams gewinnen ihre letzten Vorrundenspiele in der European League. Flensburg bleibt makellos, Hannover holt Platz eins.

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat in der European League seine makellose Bilanz gewahrt. Der Titelverteidiger gewann auch sein sechstes und letztes Spiel in der Vorrundengruppe A - die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic setzte sich gegen Bidasoa Irun aus Spanien mit 38:35 (16:17) durch.

Bester Werfer war Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla mit neun Toren, den Gruppensieg und das Hauptrunden-Ticket hatte Flensburg bereits zuvor sicher.

Auch Hannover-Burgdorf sichert Gruppensieg

Den letzten Schritt zum Gruppensieg in der Gruppe G machte die TSV Hannover-Burgdorf. Nach der ersten Niederlage vor einer Woche gewannen die Norddeutschen mit 37:29 (22:16) bei Tatran Presov in der Slowakei.

Justus Fischer und Daniel Weber waren mit jeweils sechs Toren die besten Schützen des Teams von Trainer Christian Prokop.