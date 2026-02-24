European League: Wichtige Siege für Flensburg und Hannover

SID 24.02.2026 • 20:35 Uhr Beide Bundesliga-Teams aus Flensburg und Hannover können in der European League auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation hoffen.

Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und die TSV Hannover-Burgdorf haben in der European League der Handballer ihre Chancen auf den direkten Einzug ins Viertelfinale gewahrt. Flensburg kehrte nach der Niederlage im Prestigeduell mit Rekordmeister THW Kiel in der Hauptrunden-Gruppe I durch ein 40:35 (21:20) gegen Montpellier HB in die Erfolgsspur zurück. Hannover feierte in Gruppe IV bei den Kadetten Schaffhausen einen souveränen 36:24 (15:13)-Sieg.

Flensburg setzte durch seinen Erfolg den Nordrivalen Kiel für die Begegnung am späteren Dienstagabend bei Bidasoa Irun unter Druck. Hannover festigte seine Tabellenführung. Außer Kiel will auch die MT Melsungen als Spitzenreiter der Gruppe III am Dienstagabend bei Vardar Skopje ihre weiße Weste wahren.

In Flensburg erwiesen sich die französischen Gäste aus Montpellier als eine schwere Herausforderung. Erst in der Schlussviertelstunde konnte das Team von Nationalmannschafts-Kapitän Johannes Golla nach wechselnden Führungen erstmals auf mindestens zwei Tore davonziehen. Erfolgreichster Werfer des Bundesliga-Dritten beim letztlich klaren Sieg war Patrick Volz mit neun Toren.