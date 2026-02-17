Kiel siegt in besonderem Nord-Derby

SID 17.02.2026 • 20:22 Uhr Beim Showdown der ewigen Rivalen auf internationaler Bühne behält der THW Kiel die Oberhand.

Der THW Kiel hat das erste Nord-Derby auf internationalem Parkett seit acht Jahren für sich entschieden. In der Gruppenphase der European League lieferte sich der deutsche Handball-Rekordmeister mit dem ewigen Rivalen SG Flensburg-Handewitt einen spektakulären Kampf und drehte einen Rückstand zur Halbzeit in ein 32:30 (13:15).

In der „Hölle Nord“ war Rückraumspieler Mykola Bilyk der überragende Mann aufseiten der Kieler. Seinen sieben Treffern stand Emil Jacobsen (10) gegenüber.

Während die SG in den letzten fünf Derbys als Sieger vom Platz ging, kamen die Zebras mit dem Rückenwind des 31:29-Überraschungserfolgs gegen die fast ein Jahr ungeschlagenen Magdeburger ins Spiel.

Wolff trotzt Kopfverletzung

Nationaltorhüter Andreas Wolff trotzte einer Kopfverletzung aus dem Spiel: Deutschlands Handballer des Jahres biss auf die Zähne, zeichnete sich vor allem im zweiten Durchgang aus - und hielt den ersten Kieler Sieg in Flensburg seit Mai 2022 fest.