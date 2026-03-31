Golla und Grgic glänzen: Flensburg legt vor

SID 31.03.2026 • 20:21 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt das Playoff-Hinspiel bei Skanderborg AGF Handbold. Das Rückspiel steigt kommende Woche vor heimischem Publikum.

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich im Kampf um das Viertelfinale der European League eine gute Ausgangslage verschafft. Angeführt von den deutschen Nationalspielern Johannes Golla und Marko Grgic gewann der Titelverteidiger das Playoff-Hinspiel beim dänischen Vertreter Skanderborg AGF Handbold 38:32 (18:15) und geht mit einem komfortablen Polster in das Rückspiel in der kommenden Woche.

Die Gäste übernahmen in Aarhus, knapp 200 Kilometer von Flensburg entfernt, am Dienstagabend früh die Kontrolle. Auch nach der Pause, als die Dänen beim 22:22 (41.) zwischenzeitlich ausglichen, behielt die SG die Nerven und zog zum Ende sogar noch davon. Beste SG-Werfer waren Kapitän Golla mit neun und dessen DHB-Kollege Grgic mit acht Toren.

Handball: Final4 in Hamburg als Ziel

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (18.45 Uhr) in Flensburg statt. Am Abend steht auch die MT Melsungen bei Fredericia HK vor ihrem Hinspiel in der Playoff-Runde. Der THW Kiel und die TSV Hannover-Burgdorf hatten die Hauptrunde jeweils als Gruppensieger abgeschlossen und so direkt das Ticket für das Viertelfinale gelöst.