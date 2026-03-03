Wolff mit Galavorstellung bei Kiel-Sieg

SID 03.03.2026 • 20:38 Uhr Rekordmeister THW Kiel gewinnt gegen Bidasoa Irun. In der kommenden Woche kommt es wieder zu einem Nord-Derby.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat weiterhin beste Chancen auf den direkten Einzug ins Viertelfinale der European League.

Der Pokalsieger führt seine Hauptrundengruppe nach einem souveränen 27:20 (11:8) gegen Bidasoa Irun aus Spanien am Dienstag mit 10:0 Punkten an. Nationaltorhüter Andreas Wolff ragte dabei an seinem 35. Geburtstag mit 16 Paraden heraus.

Kiel fordert Flensburg im Nord-Derby

Zum Abschluss geht es für Kiel in der kommenden Woche im Nord-Derby erneut gegen den Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt, das Hinspiel haben die Kieler gewonnen. Die Sieger der vier Gruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die jeweiligen Zweiten und Dritten spielen in Playoffs die weiteren Teilnehmer aus.