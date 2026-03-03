Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
EHF European League
EHF European League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
EHF European League>

Wolff mit Galavorstellung bei Kiel-Sieg

Wolff mit Galavorstellung

Rekordmeister THW Kiel gewinnt gegen Bidasoa Irun. In der kommenden Woche kommt es wieder zu einem Nord-Derby.
Die Highlights der Partie THW Kiel - VfL Gummersbach aus der Handball-Bundesliga im Video.
SID
Rekordmeister THW Kiel gewinnt gegen Bidasoa Irun. In der kommenden Woche kommt es wieder zu einem Nord-Derby.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat weiterhin beste Chancen auf den direkten Einzug ins Viertelfinale der European League.

Der Pokalsieger führt seine Hauptrundengruppe nach einem souveränen 27:20 (11:8) gegen Bidasoa Irun aus Spanien am Dienstag mit 10:0 Punkten an. Nationaltorhüter Andreas Wolff ragte dabei an seinem 35. Geburtstag mit 16 Paraden heraus.

Kiel fordert Flensburg im Nord-Derby

Zum Abschluss geht es für Kiel in der kommenden Woche im Nord-Derby erneut gegen den Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt, das Hinspiel haben die Kieler gewonnen. Die Sieger der vier Gruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die jeweiligen Zweiten und Dritten spielen in Playoffs die weiteren Teilnehmer aus.

Auch die MT Melsungen kämpft trotz eines 30:31 (16:16) bei IFK Kristianstad aus Schweden um den Sieg in ihrer Gruppe. Am späteren Abend spielen Flensburg (bei Montpellier Handball) und der TSV Hannover-Burgdorf (gegen die Kadetten Schaffhausen).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite