Wiedersehen in vier Tagen: Kiel schlägt Flensburg

SID 10.03.2026 • 22:29 Uhr Das sportlich unbedeutende Nordderby in der European League entscheidet der Rekordmeister für sich.

Der THW Kiel hat zum Abschluss der Hauptrunde der European League einen deutlichen Prestigesieg eingefahren. Im sportlich unbedeutenden letzten Gruppenspiel gewann der deutsche Handball-Rekordmeister gegen die SG Flensburg-Handewitt 36:29 (18:15). Es ist das erste von zwei Nordderbys binnen vier Tagen: Am Samstag treffen die beiden Rivalen aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga erneut aufeinander (Samstag, 20.00 Uhr/Dyn).

Kiel, nach den jüngsten überraschenden Pleiten gegen Gummersbach und Stuttgart in der Liga unter Zugzwang, zog nach ausgeglichenem Beginn vor der Halbzeit davon. Nach dem Seitenwechsel ließ der THW keine Zweifel mehr aufkommen, der Ungar Bence Imre war mit sieben Treffern erfolgreichster Werfer.

Den Gruppensieg hatte der THW ohnehin schon sicher. Die Sieger der vier Gruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, darunter befindet sich auch die TSV Hannover-Burgdorf - trotz eines 23:26 (9:14) bei RK Nexe Nasice.

Titelverteidiger Flensburg beendet die Hauptrunde hinter Kiel als Zweiter, die jeweiligen Zweiten und Dritten spielen in den Playoffs die weiteren Teilnehmer aus. In die Playoffs muss auch die MT Melsungen. Das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo verlor im Heimspiel gegen Vardar Skopje chancenlos mit 25:34 (12:17).