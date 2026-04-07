Handball: Flensburg im European-League-Viertelfinale

SID 07.04.2026 • 20:23 Uhr Der Titelverteidiger kann weiter seinen dritten Erfolg im "kleinen Europacup" nacheinander anstreben.

Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt hat in der European League der Handballer als drittes Bundesliga-Team das Viertelfinale erreicht. Der Mannschaft der Nationalspieler Johannes Golla und Marko Grgic reichte im deutsch-dänischen Playoff-Duell mit Skanderborg AGF Handbold nach dem klaren 38:32-Hinspielerfolg ein 33:33 (16:13) zum Weiterkommen.

Vor Flensburg hatten bereits der deutsche Rekordmeister THW Kiel und die TSV Hannover-Burgdorf die Hauptrunde als Gruppensieger abgeschlossen und damit direkt die Runde der acht besten Mannschaften erreicht.

Am späteren Dienstag hat aus der deutschen Eliteklasse auch die MT Melsungen die Chance zum Einzug ins Viertelfinale, allerdings müssen die Hessen dafür im zweiten Nachbarschaftsvergleich mit einem dänischen Team gegen Fredericia HK in eigener Halle einen 29:35-Rückstand aufholen.

European League: Flensburg will dritten Titel in Folge

Flensburg kontrollierte die Begegnung mit dem klaren Vorsprung aus dem Hinspiel im Rücken souverän und gab die Führung nur zu Beginn der Schlussphase kurzzeitig aus der Hand, ohne noch ansatzweise in Gefahr zu geraten.

Beste Werfer im Team von SG-Coach Ales Pajovic waren Emil Jakobsen mit sieben Treffern sowie die sechsfachen Torschützen Golla und Lasse Möller. Flensburg peilt im kleinen Europapokal seinen dritten Triumph in Folge an.