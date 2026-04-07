Handball: Thüringer HC im Halbfinale gegen Viborg

SID 07.04.2026 • 16:23 Uhr Die Titelverteidigerinnen greifen in Dijon wieder nach dem Sieg in der European League der Handballerinnen.

Titelverteidiger Thüringer HC trifft im Halbfinale der European League der Handballerinnen auf den dreimaligen Turnier-Gewinner Viborg HK aus Dänemark. Dies ergab die Auslosung des Final Four im zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb, das am 16. und 17. Mai in Dijon ausgespielt wird.