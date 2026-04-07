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Handball: Thüringer HC im Halbfinale gegen Viborg

Halbfinal-Gegener des Thüringer HC fix

Die Titelverteidigerinnen greifen in Dijon wieder nach dem Sieg in der European League der Handballerinnen.
Der THC will auch beim Final Four feiern
© HMB Media/Hendrik Hamelau/SID/Hendrik Hamelau
SID
Die Titelverteidigerinnen greifen in Dijon wieder nach dem Sieg in der European League der Handballerinnen.

Titelverteidiger Thüringer HC trifft im Halbfinale der European League der Handballerinnen auf den dreimaligen Turnier-Gewinner Viborg HK aus Dänemark. Dies ergab die Auslosung des Final Four im zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb, das am 16. und 17. Mai in Dijon ausgespielt wird.

In einem möglichen Finale würde der THC dann auf den Gewinner des zweiten Halbfinals treffen, in dem sich JDA Bourgogne Dijon und MOL Esztergom (Ungarn) gegenüberstehen. Der Thüringer HC hatte den Wettbewerb im vergangenen Jahr in Graz zum ersten Mal gewonnen.

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