EM-Halbfinale vor Augen: Titelverteidiger Spanien schlägt auch Russland

Der Favorit tat sich am Freitag in Bratislava schwerer als erwartet. Russland hatte unmittelbar vor der Schlusssirene per Siebenmeter die Chance auf den Ausgleich, Igor Soroka warf den Ball jedoch an den Pfosten. Vor der Schlussphase hatte das Team vom früheren Bundesliga-Coach Velimir Petkovic 22:18 (41.) in Führung gelegen.