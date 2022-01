Handball: Auch Ex-Champion Russland und Montenegro in EM-Hauptrunde

Deutschland hatte sich am Sonntag gegen Österreich durch seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel der Gruppe C bereits vorzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Im Duell mit Polen am Dienstag (18.00 Uhr) spielt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason um den Gruppensieg und eine möglichst günstige Ausgangsposition für das Rennen in der Hauptrunde um die Teilnahme am Halbfinale.