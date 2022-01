Handball-EM: Einsatz von Spielmacher Weber beim Auftakt

Das deutsche Team geht leicht favorisiert in das Spiel gegen Belarus, trotz gleich acht Turnierdebütanten im 17-köpfigen Kader. „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen“, kündigte Gislason an. Weitere Gegner in der ersten Phase der EM (bis 30. Januar) sind Österreich am Sonntag (18.00 Uhr) und Polen am Dienstag (18.00 Uhr). In der Vorrunde qualifizieren sich die ersten zwei Mannschaften für die Hauptrunde. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)