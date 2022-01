Handball-EM 2022: Alle Teams in der Hauptrunde mit Deutschland, Spanien, Dänemark

Jetzt geht es in die heiße Turnier-Phase bei der Handball-EM! (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Von den 24 angetretenen Teams ziehen die besten zwölf Mannschaften in die Hauptrunde ein, wo in zwei Gruppen die Halbfinalisten ausgespielt werden.

Besonders bitter dabei jedoch aus Veranstalter-Sicht: Mit der Slowakei (Platz 3 in der Gruppe F) und Ungarn (Platz 3 in Gruppe B) sind bereits beide Gastgeber-Nationen ausgeschieden. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Für die Ungarn war am letzten Vorrunden-Spieltag nach einer bitteren 30:31-Pleite gegen Island Schluss im Wettbewerb, die Slowakei wiederum verabschiedete sich chancenlos mit 27:36 gegen Russland.

Handball-EM: Kein Favoritensterben in Vorrunde

Das große Favoritensterben ist in der Vorrunde jedoch ausgeblieben.

Der viermalige Europameister konnte sich in Gruppe E allein dank der besseren Tordifferenz gegen Tschechien durchsetzen. Im Gruppenspiel trennten sich beide Teams 27:27. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)