Handball-EM 2022: Deutschland - Belarus 33:29 - mit Andreas Wolff kommt die Wende

Überragender Schütze in dieser Phase war Häfner, dem in der ersten Halbzeit fünf Tore gelangen. Der Linkshänder, neben Wolff einer von vier verbliebenen EM-Helden von 2016 im deutschen Kader, fand in der Offensive immer wieder Lücken, schloss selbst ab oder setzte Mitspieler in Szene.