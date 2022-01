Handball-EM 2022: Deutschland bezwingt Österreich dank Klimpke - die Stimmen

„Damit hätte ich mehr als leben können. Der Torwart hat uns heute in einem Spiel, in dem die beiden Abwehrreihen nicht ganz so gut sind, das Spiel gerettet. Es ist nicht selbstverständlich, so viele freie Bälle zu halten. Als Außenspieler ist es vielleicht etwas einfacher, weil du viele Gegenstöße läufst und größere Winkel zum Tor hast. Daher war eigentlich Till Klimpke heute der Player of the Match.“