Handball-EM 2022: Uwe Gensheimer glaubt an "goldenes Jahrzehnt" - und verteidigt Juri Knorr

Gensheimer: So wie die Mannschaft zusammengestellt ist, kann sie frei aufspielen. Sie haben wenig Druck und das kann helfen. Natürlich weiß man nicht, wie ein Spieler, der das erste Mal dabei ist, reagiert, wenn es kritische Situationen gibt oder es in Phasen nicht so gut läuft. Aber das wird ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt sein. Dass man in Spielphasen, in denen man vielleicht ein paar Fehler gemacht hat, einen kühlen Kopf behält und sich nicht so schnell aus dem Konzept bringen lässt - und nicht innerhalb kurzer Zeit einen großen Vorsprung verspielt oder in einen großen Rückstand gerät. Dafür ist es wichtig, direkt zum Turnierstart optimal reinzukommen und es zu schaffen, dass die Jungs mit viel Selbstvertrauen spielen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)