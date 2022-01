Handball-EM: Fritz von Klimpkes Entwicklung nicht überrascht

Weltmeister-Torwart Henning Fritz ist von den Leistungen des aktuellen Nationaltorhüters Till Klimpke bei der Handball-EM angetan. „Till hat sich in den vergangenen vier Jahren in der Bundesliga gut entwickelt und gezeigt, was er kann, seine Leistung überrascht mich nicht“, sagte der 47-Jährige der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.