Rückzug von Handball-EM für HBL-Vertreter kein Tabu mehr

Bundestrainer Alfred Gislason stehen für das EM-Vorrundenspiel in Bratislava am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) nur 14 Spieler zur Verfügung, nachdem sich in Torhüter Till Klimpke und Linksaußen Marcel Schiller die Profis Nummer acht und neun nach positiven Tests in Isolation begeben mussten.