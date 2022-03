Handball: Fahrplan der DHB-Auswahl für Euro Cup steht

Das Team des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft am 13. Oktober in Mannheim zunächst auf Rekord-Europameister Schweden. Es folgt am 12. März 2023 in Hamburg ein Duell mit Weltmeister Dänemark, bevor die Partie gegen Spanien am 29. oder 30. April 2023 in Berlin den Abschluss bildet. Jede Nation hat je drei Heim- und Auswärtsspiele, die parallel zu den sechs Spieltagen der EM-Quali ausgetragen werden.