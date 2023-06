Handball-EM 2024: Abalo und Tomas neue Botschafter

Die früheren Handballstars Luc Abalo und Victor Tomas sind neue Botschafter für die Handball-EM 2024 in Deutschland. Vor dem Franzosen und dem Spanier waren bereits Uwe Gensheimer, Stefan Kretzschmar, Emily Bölk sowie Johannes Bitter in diese Rolle geschlüpft.

Abalo, dreimaliger Europameister, hat seine Karriere in diesem Jahr beendet und neue Schwerpunkte gesetzt. "Ich interessiere mich sehr für Kunst, und es gibt viele Dinge in diesem Bereich, die ich ausprobieren möchte", sagte der 38-Jährige. Auf die EM freue er sich: "Ich bin mir sicher, dass die Atmosphäre in diesem Land, das seit Jahrzehnten der Inbegriff des Handballs ist, großartig sein wird."

Bereits 2020 hörte Tomas auf. Der Weltmeister von 2013 ist heute Spielerberater. Bei der EM wird der 38-Jährige wie Abalo Spiele in der Halle verfolgen. Am meisten freut sich Tomas auf die Partien in der Kölner Arena, dort gewann er mit dem FC Barcelona zweimal die Champions League. "Diese Arena kennt jeder Handballfan in ganz Europa", so Tomas.