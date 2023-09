Eröffnung der Handball-EM vor Weltrekordkulisse

118 Tage vor Beginn der Handball-EM 2024 in Deutschland hat der Kartenvorverkauf die angestrebte Weltrekordmarke von mehr als 50.000 Zuschauern am Eröffnungstag in Düsseldorf erreicht. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag bekannt. Der Bestwert für den Besuch von Handballspielen wurde durch den Beginn der zweiten Vorverkaufsphase am vergangenen Mittwoch aufgestellt. Insgesamt haben die Organisatoren der ersten EM in Deutschland bereits über 250.000 Tickets abgesetzt.