Einsatz bei der Handball-EM in Deutschland? Verletzter Wolff gibt Update

Es entwickelt sich somit zu einem Wettlauf mit der Zeit. Schließlich startet in knapp drei Monaten die Europameisterschaft in Deutschland.

Wolff-Entscheidung Mitte Oktober?

Doch der Spieler von Barlinek Industria Kielce ist zuversichtlich. „Ich will es natürlich schaffen“, gibt sich Wolff kämpferisch, schränkte aber ein: „Grundsätzlich will ich aber fit und schmerzfrei werden und wieder Handball spielen, meinen Beruf ausüben.“

Deswegen will er sich nicht unter Druck setzen lassen. Mitte Oktober steht ein MRT-Termin für ihn an, infolge dessen der weitere Plan besprochen wird. „Ich setze darauf, dass sich auch meine Bandscheibe daran hält, was wir ausgemacht haben und sie sich nicht ewig Zeit lässt und weiß, dass sie jetzt ein bisschen Extraurlaub in Deutschland bekommen hat“, richtete er klare Worte an seinen Körper.