Handball-EM: Wiederer erwartet „wegweisendes Turnier“

Weniger als 100 Tage vor dem Start der Handball-Europameisterschaft in Deutschland ist bei Michael Wiederer die Vorfreude groß. „Ich freue mich auf ein wegweisendes Turnier mit vollen Hallen“, sagte der Präsident der Europäischen Handball-Föderation (EHF) der Handballwoche. Das große Interesse an der ersten Männer-EM in Deutschland überhaupt tue „dem europäischen Handball und dem deutschen Handball sehr gut“.