Offizieller Song der Handball-EM 2024 in Deutschland bekanntgegeben

Culcha Candela singt den offiziellen Song der Handball-EM 2024 in Deutschland. Das gab der DHB am Freitag bekannt.

All-time-Klassiker wird Song der Handball-EM 2024

Die Live-Premiere im Rahmen eines Handball-Länderspiels erfolgt bereits in Kürze: Am Sonntag, 5. November, wird Culcha Candela den Hit beim „Tag des Handballs“ in der Olympiahalle München performen.

Die Handball-EM der Männer steigt im Januar in Deutschland. Das Eröffnungsspielt wird am 10. Januar im Düsseldorfer Fußballstadion ausgetragen, das Finale am 28. Januar in der Lanxess Arena in Köln.