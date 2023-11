DHB will sich um weitere WM- und EM-Turniere bewerben

Die kommende Handball-EM (10. bis 28. Januar) soll nach dem Willen des Deutschen Handballbundes (DHB) lange nicht die letzte Großveranstaltung in Deutschland gewesen sein. Wie der Vorstandsvorsitzende Mark Schober am Rande des „Tag des Handballs“ am Sonntag in München bekannt gab, hat der Verband Interesse an der Ausrichtung gleich mehrerer künftiger Turniere angemeldet.