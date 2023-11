Handball-EM: 58 Prozent der Karten verkauft

Gut zwei Monate vor dem Beginn der Handball-EM der Männer in Deutschland (10. bis 28. Januar 2024) sieht der Deutsche Handballbund (DHB) noch Nachholbedarf beim Verkauf der Eintrittskarten. „Wir sind, bezogen auf die komplette EM, bei 58 Prozent verkaufter Karten“, sagte Vorstandsvorsitzende Mark Schober am Sonntag beim „Tag des Handballs“ in München. Vor allem aber an den Standorten, an denen keine Spiele der deutschen Mannschaft stattfinden werden, „haben wir noch etwas zu tun“.