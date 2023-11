"Natürlich schade": TV-Blackout DHB-Team

Er hofft, „dass wir als Zugpferd mit der deutschen Nationalmannschaft dabei unterstützen können, dass unser Sport in den Medien präsent ist und dass wir vielleicht auch über eine Qualifikation für die Olympischen Spiele ins öffentlich-rechtliche Fernsehen vordringen“. Das Turnier in Norwegen, Dänemark und Schweden wird hierzulande ausschließlich von Sportdeutschland.tv im Internet übertragen.

Die Tatsache, dass die WM nicht im frei empfangbaren Fernsehen live zu sehen sein wird, sei "natürlich schade", so Gaugisch: "Besonders wenn ich an die letzten Länderspiele in Deutschland mit den vollen Hallen denke, da waren wahnsinnig viele Kinder dort."