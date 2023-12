Steinert: Vergleich mit EM-Triumph 2016 "hinkt nicht"

Handball-Nationalspieler Christoph Steinert (33) sieht Parallelen zwischen dem Europameister-Team von 2016 und dem EM-Aufgebot für das anstehende Turnier in Deutschland. "Ich würde sagen, der Vergleich hinkt nicht", sagte Steinert am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin: "Die Jungs, die frisch dabei sind und noch nicht so viele Länderspiele auf dem Konto haben, sind alles sehr erfahrene Bundesligaspieler und haben in der letzten Zeit bewiesen, dass sie wahnsinnig viel Qualität haben."

Auch Dagur Sigurdsson, der die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vor knapp acht Jahren als Bundestrainer vollkommen überraschend auf den EM-Thron geführt hatte, sah in der Sport Bild zuletzt "viele Parallelen zwischen der Mannschaft von 2016 und der jetzigen". Damals war Deutschland wie nun mit einem jungen Team und keineswegs als Topfavorit an den Start gegangen, spielte sich in Polen dann aber in einen Rausch.

Er hoffe natürlich, "dass es so ausgeht wie 2016", sagte Steinert nun: "Aber vorher sagen kann man das natürlich nicht." Bundestrainer Alfred Gislason hatte im SID-Interview betont, dass ihn Vergleiche mit dem 2016er-Turnier "überhaupt nicht" nerven: "Im Mannschaftssport ist sehr viel möglich, das können wir da rausziehen. Viel mehr aber auch nicht."

Deutschland trifft bei der Heim-EM (10. bis 28. Januar) in der Vorrunde zum Auftakt im Rahmen des Weltrekordspiels vor über 50.000 Zuschauern in Düsseldorf auf die Schweiz (10. Januar/20.45 Uhr/ZDF und Dyn). Weitere Gegner in der ersten Turnierphase sind Nordmazedonien (14. Januar/20.30 Uhr/ZDF und Dyn) sowie Frankreich (16. Januar/20.30 Uhr/ARD und Dyn). Der Erst- und Zweitplatzierte ziehen in die Hauptrunde ein.