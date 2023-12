"Vorglühen" für die Heim-EM: Handballer starten Vorbereitung

Bundestrainer Alfred Gislason will den Drei-Tages-Lehrgang der deutschen Handballer zum Start der Vorbereitung auf die Heim-EM zum "Vorglühen" nutzen. "Wir werden nicht gleich Gas geben im Training", sagte Gislason dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor dem Beginn der DHB-Maßnahme in Frankfurt: "Natürlich werden wir was in der Halle machen, aber wir werden auch mit Besprechungen und Videos arbeiten."

Von Mittwoch bis Freitag wird sich das deutsche Team in der Mainmetropole auf das bevorstehende Turnier (10. bis 28. Januar) vorbereiten. "Ich sehe den ersten Lehrgang als Vorglühen auf den 1. Januar. Nicht im Sinne von Party-Vorglühen, eher wie ein guter Dieselmotor. Der musste früher auch erstmal Warmlaufen. Das kenne ich noch von meinem Trecker zu Hause", so Gislason.

Der finale EM-Countdown startet dann am Neujahrstag in Brunsbüttel. Höhepunkt der Vorbereitung sind zwei Härtetests gegen Portugal am 4. und 6. Januar in Flensburg und Kiel. Die EM beginnt für das deutsche Team mit dem Weltrekordspiel vor über 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußball-Arena gegen die Schweiz. Weitere Vorrundengegner sind Nordmazedonien und Frankreich.