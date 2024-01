6,6 Mio. Zuschauer im Schnitt: ARD zieht positive EM-Bilanz

Nicht nur in den Hallen vor Ort, sondern auch vor den Bildschirmen hat die Handball-EM die Fans in den Bann gezogen. In der ARD verfolgten im Schnitt knapp 6,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Live-Übertragungen, der Marktanteil lag bei 26,8 Prozent. Das teilte der Rundfunkverbund am Montag mit. Die erfolgreichste Live-Übertragung im Ersten war demnach das Vorrundenspiel Deutschland gegen Frankreich (30:33) am 16. Januar, das rund 8,1 Millionen Menschen (28,8 Prozent Marktanteil) verfolgten.