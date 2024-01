Alle Infos zur Handball-EM 2024! Der Zeitplan im Überblick und die DHB-Spiele im TV, Stream und Ticker

„Wenn nicht jetzt, wann dann…“ Bei den deutschen Handball-Fans dürften Erinnerungen wach werden an das letzte große Turnier auf deutschem Boden: Die Weltmeisterschaft 2007. Das Wintermärchen, das sich zum mittlerweile 17. Mal jährt, könnte sich in diesem Januar wiederholen.

Deutschland als Gastgeber – die Spielorte im Überblick

Die Eröffnungsfeier und das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz werden in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf ausgetragen, dem Fußballballstadion, in dem üblicherweise die Fortuna heimisch ist.

Mit der Unterstützung von rund 50.000 erwarteten Fans soll so ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden, der bisherige datiert zurück auf 2014 mit insgesamt 44.189 Zuschauern in Frankfurt.

Wer ist dabei? Die Teilnehmer und das System der Handball-EM

Deutschland ist als Gastgeber in Gruppe A gesetzt. Des Weiteren konnten sich 23 Mannschaften über diverse Qualifikationsturniere und Ranglisten für das Turnier qualifizieren, die in insgesamt sechs Vierergruppen die Hauptrundenteilnehmer ermitteln.

Die besten zwei Mannschaften einer jeden Gruppe ermitteln in der Hauptrunde in zwei Sechsergruppen die Halbfinal-Teilnehmer. Das Finale findet am 28. Januar in Köln statt.