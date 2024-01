"Alles geebnet": Heinevetter glaubt ans Halbfinale

Der 39-Jährige steht auf Abruf bereit, falls der überragende Andreas Wolff oder Junioren-Weltmeister David Späth ausfallen. Dabei bleibt Heinevetter "ganz entspannt. Alle zwei Tage ein Deutschlandspiel bei einem Glas Rotwein zu schauen, ist auch mal was Schönes", sagte der Keeper des TVB Stuttgart, der mehr als 200 Länderspiele in seiner Karriere absolviert hat.

Die deutsche Mannschaft trifft in der Hauptrunde in Köln nach dem Sieg über Island am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) auf Österreich. Danach warten noch die Partien am Montag gegen Ungarn und Mittwoch gegen Kroatien (jeweils 20.30 Uhr). Drei Erfolge garantieren das Halbfinale, in dem Heinevetter ein Duell mit den bislang alles überragenden Dänen erwartet.