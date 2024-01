Handball, EM 2024: Deutschland vs. Frankreich - die denkwürdigsten DHB-Duelle

1. Februar 2007, WM-Halbfinale, 32:31 (27:27, 21:21, 11:12) n.V.: Die (aus deutscher Sicht) Mutter aller Duelle verwandelt die Kölnarena vor 17 Jahren in ein Tollhaus. Der hochdramatische Triumph in der zweiten Verlängerung ist Schlüssel zum Wintermärchen, das die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Heiner Brand drei Tage später im Finale gegen Polen mit dem dritten deutschen WM-Titel vergoldet.

Der damalige Europameister liefert in Rio de Janeiro lange seine mit Abstand schwächste Turnierleistung, gar ein Debakel droht. Nach einem 15:22-Rückstand in der 47. Minute kommt Deutschland aber plötzlich noch einmal auf einen Treffer heran - bis Narcisse trifft. Der Traum vom zweiten deutschen Olympiasieg seit dem DDR-Gold 1980 in Moskau platzt jäh, am Ende holen Uwe Gensheimer und Co. Bronze.