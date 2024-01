Handball-EM 2024: DHB-Präsident Michelmann fordert "Ziel Halbfinale"

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bestreitet am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) vor mehr als 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußballarena ihr EM-Auftaktspiel gegen die Schweiz.

Weitere Gegner in der Vorrundengruppe A sind Nordmazedonien (14. Januar/20.30 Uhr/ZDF und Dyn) sowie Rekord-Weltmeister Frankreich (16. Januar/20.30 Uhr/ARD und Dyn). Die beiden Erstplatzierten ziehen in die Hauptrunde ein. Es ist die erste EM-Endrunde in Deutschland.