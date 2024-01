Handball-EM 2024: Nach DHB-Sieg gegen Ungarn Köster in aller Munde

"Es gibt kaum einen Spieler, der besser ist - in seinem Alter sowieso, aber auch insgesamt ist er einer der weltbesten Abwehrspieler auf seiner Position", schwärmte Bundestrainer Alfred Gislason: "Und der Angriff kommt immer besser dazu."

„Das war heute ein Highlight, das ich persönlich so schnell nicht vergessen werde. Es war vorher viel Druck auf dem Kessel, aber ich glaube, wir haben eine tolle Antwort gegeben“, sagte Köster strahlend.

Köster auch zum „Man of the Match“ gekürt

Der Kölner glänzte neben seinen Toren auch als Anspieler und zusammen mit Kapitän Johannes Golla einmal mehr in der Defensive. Als "Man of the Match" erhielt Köster, der nur zehn Minuten von der Lanxess Arena entfernt wohnt, einen Kölner Dom aus rotem Plüsch. "Es ist unfassbar, dass ich diesen Award heute bekommen haben", sagte er mit leuchtenden Augen.