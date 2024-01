EHF-Präsident: "Beste Handball-EM aller Zeiten"

Nach der Vorrunde und der Hälfte der Hauptrundenspiele bei der Handball-EM hat EHF-Präsident Michael Wiederer dem deutschen Verband Bestnoten ausgestellt. „Wenn man das in der Mitte eines Turniers sagen darf, dann ist es mit Sicherheit so: Wir sehen die beste EM aller Zeiten. Dem Deutschen Handballbund gebührt großes Lob“, sagte der 67-Jährige der Bild am Sonntag.