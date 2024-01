Gislason hofft auf Häfner-Rückkehr gegen Schweden

Der Linkshänder hatte für das Spiel nach Angaben des Deutschen Handballbundes (DHB) "kurzfristig nicht zur Verfügung" gestanden, der Rückraumspieler sei "aus privaten Gründen aus dem Teamquartier" abgereist. Der 34-Jährige hatte bereits in der Vorrunde ein Spiel verpasst, nachdem er zum zweiten Mal Vater geworden war.

Rechtsaußen Timo Kastening verpasste die Partie gegen den dänischen Weltmeister, ihn setzte ein leichter Infekt außer Gefecht. Auch Martin Hanne, der gegen die Dänen allerdings auf der Platte stand, sei angeschlagen, sagte Gislason: "Mal sehen, was am Sonntag möglich ist." Die Partie gegen die Schweden beginnt um 15.00 Uhr in der Kölner Lanxess Arena.