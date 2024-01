Gislason voller Tatendrang: "Träumen davon, weit zu kommen"

Alfred Gislason hat sich fünf Tage vor EM-Beginn voller Tatendrang gezeigt, ein konkretes Ziel ließ sich der Bundestrainer der deutschen Handballer aber nicht entlocken. "Wir wollen alle etwas erreichen. Wir träumen natürlich auch davon, weit zu kommen", sagte der Isländer am Freitag bei einem Medientermin in Brunsbüttel. Zunächst gehe es aber darum, "die Gruppenphase gut zu überstehen. Das wichtigste Spiel ist das erste. Und dann schauen wir weiter."

Er gebe vor dem EM-Auftakt am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) gegen die Schweiz in Düsseldorf "keine Ziele vor. Wir wissen, dass wir nicht zu den ganz großen Favoriten gezählt werden", sagte Gislason, ergänzte aber: "Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, die weit kommen kann - auch wenn die Erfahrung nicht ganz so da ist wie bei anderen Nationen." Weitere Vorrundengegner sind Nordmazedonien und Rekordweltmeister Frankreich.

Allerdings, ergänzte Golla, müsse man "realistisch sein und auch anerkennen, dass andere Nationen in den letzten Jahren uns etwas voraus hatten, in der Breite qualitativ sehr, sehr gut besetzt sind und natürlich auch mit der gewissen Erfahrung uns etwas voraus haben. Aber natürlich werden wir von Anfang alles geben, um im Turnier um etwas mitzuspielen", sagte der 26-Jährige.

Deutschland bestreitet seine EM-Generalprobe am Samstag (18.00 Uhr/ARD) in Kiel gegen die Portugiesen, das erste Aufeinandertreffen mit den Iberern hatte Deutschland am Donnerstag knapp gewonnen (34:33). Für Gislason ist es auch die Rückkehr in seine alte Heimat: Der heute 64-Jährige führte den THW in seiner Amtszeit als Trainer von 2008 bis 2019 zu zahlreichen Titeln, gewann 2012 unter anderem das Triple.