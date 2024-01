Gislason will Bundestrainer bleiben

Er sei in dieser Frage "sehr, sehr locker", betonte der 64-jährige Isländer: "Ich habe einen Vertrag bis nach der Olympia-Quali. Wir haben den steinigen Weg gemacht, die Mannschaft umzubauen. Das sieht sehr gut aus mit den Jungs bis jetzt. Wer auch immer sie weiter betreut, der wird, denke ich, sehr viel Spaß an dieser Mannschaft haben."

Sportvorstand Axel Kromer vom Deutschen Handballbund (DHB) verwies nach dem Spiel am Sonntag in Köln auf eine Vereinbarung mit Gislason, sich nach der EM zusammenzusetzen. "Wir werden sicher nicht den morgigen Tag nutzen, aber die nächsten Tage auf jeden Fall", sagte Kromer. Er wolle "die EM analysieren mit dem Trainerteam zusammen. Und dann wird es in Gespräche gehen."